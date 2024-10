Trump insulte Harris lors d'un dîner de charité: le candidat à l'élection présidentielle s'est moqué de son intelligence

Lors d'un dîner de charité à New York, Donald Trump a critiqué Kamala Harris, alors qu'elle poursuivait sa tournée dans le Wisconsin. L'ancien président et la vice-présidente s'affrontent dans les dernières semaines avant l'élection présidentielle américaine.

Le dîner, une tradition lors des années électorales, est généralement l'occasion pour les candidats de se lancer dans des plaisanteries légères. Mais Trump a surtout concentré son discours sur des insultes à l'encontre de Harris et de ses rivaux politiques, qualifiant son absence à l'événement de "profondément irrespectueuse" envers les catholiques.

Harris répond depuis le Wisconsin

Pendant ce temps, Kamala Harris était dans le Wisconsin, un État clé pour l'élection. Elle a réagi aux propos de Trump lors d'un meeting à La Crosse. S'appuyant sur ses propres mots, elle a ridiculisé une de ses récentes déclarations, où Trump s'était proclamé "le père de la FIV". Harris a répliqué : "Mais qu'est-ce que cela signifie ?" . Elle l'a également accusé de manipuler l'opinion publique en qualifiant le 6 janvier 2021 de "jour d'amour".

Un dîner marqué par les piques politiques

Entouré de figures influentes, dont l'ancien maire de New York Michael Bloomberg et le cardinal Timothy Dolan, Trump n'a pas hésité à faire d'autres commentaires cinglants, notamment sur l'intelligence de Harris. Il a déclaré : "Nous avons quelqu'un à la Maison Blanche qui peut à peine parler et qui semble avoir les facultés mentales d'un enfant... Mais assez parlé de Kamala Harris."

Trump a également critiqué d'autres figures politiques, tout en réitérant son soutien au maire de New York, Eric Adams, récemment inculpé pour corruption. Il a suggéré que ces accusations étaient une vengeance politique en raison des critiques d'Adams envers la politique migratoire de Joe Biden.

Un ton contrasté de la part de Harris

Bien qu'absente du dîner, Kamala Harris a envoyé un message vidéo aux participants. Citant l'Évangile de Luc, elle a appelé à la paix et à la construction d'un avenir meilleur, tout en prenant soin de ne pas critiquer les catholiques, une remarque ponctuée par une intervention humoristique avec la comédienne Molly Shannon.