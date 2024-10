La mort de Sinouar donne l'opportunité "d'un chemin vers la paix", dit Biden

La mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar, ouvre l'opportunité "d'un chemin vers la paix" au Proche-Orient et d'un "meilleur avenir à Gaza, sans le Hamas", a dit vendredi Joe Biden, en visite à Berlin.

"La mort du chef du Hamas représente un moment de justice", a encore déclaré le président américain aux côtés du chancelier Olaf Scholz.

Yahya Sinouar, considéré comme l'architecte du 7-Octobre, a "le sang des Américains et des Israéliens, des Palestiniens et des Allemands et de tant d'autres sur ses mains", a-t-il poursuivi.