Guerre en Ukraine: 1500 soldats d'unités spéciales nord-coréennes sont arrivés en Russie

Ce déploiement, détecté entre le 8 et le 13 octobre, a été effectué par voie maritime, via un navire de transport de la marine russe, selon les renseignements sud-coréens. Des images satellites, rendues publiques par ces derniers, semblent confirmer la présence militaire nord-coréenne en Russie. Cependant, l’OTAN reste prudente. Son secrétaire général, Mark Rutte, a déclaré ne pas pouvoir confirmer à ce stade l’engagement des forces nord-coréennes dans l’effort de guerre russe, bien que cette position pourrait évoluer.

Un rapprochement et une escalade

Ce déploiement intervient dans un contexte de relations de plus en plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie. Pyongyang, allié de longue date de Moscou, a intensifié son soutien à la guerre en Ukraine, tandis que ses relations avec Séoul se détériorent. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a même rapporté que la Corée du Nord pourrait envoyer jusqu'à 12.000 soldats, répartis en quatre brigades, pour participer activement au conflit.

Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale d’assistance militaire qui inclut également des livraisons d'armes à la Russie, malgré les sanctions des Nations unies pesant sur les deux pays. Pour Séoul, ce rapprochement entre Pyongyang et Moscou représente une menace de plus en plus palpable, tant pour la sécurité de la péninsule coréenne que pour celle de la communauté internationale. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a convoqué une réunion d’urgence pour évaluer la situation et les implications de ce soutien croissant.

Une nouvelle donne pour la guerre en Ukraine

Du côté ukrainien, cette possible implication militaire nord-coréenne est perçue comme une évolution préoccupante. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, a récemment affirmé que les renseignements ukrainiens disposaient d'informations sur l'entraînement de quelque 10.000 soldats nord-coréens pour renforcer les troupes russes. Ces nouvelles viennent s’ajouter à une série d’accusations concernant le soutien militaire de Pyongyang à Moscou.