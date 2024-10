Trump matraque Harris dans la ville natale de Biden

"Elle est incompétente, on ne peut pas lui faire confiance et elle est totalement incapable d'être présidente", a tancé l'ancien dirigeant républicain, candidat à l'élection du 5 novembre.

Dans cet Etat du nord-est qui est l'un des plus disputés de la présidentielle, il a aussi répété ses diatribes contre les migrants, affirmant que les Etats-Unis se faisaient "empoisonner" à la frontière avec le Mexique.

"Quelqu'un m'a dit que je devrais être plus gentil", a souligné le républicain. "Je ne veux pas être gentil".

A Scranton, une bourgade de 75.000 habitants en Pennsylvanie dont Joe Biden se réclame, Donald Trump a aussi qualifié le président démocrate d'homme "pathétique" et "triste".

"Si Kamala est élue, vos dépenses augmenteront et vos lumières s'éteindront", a assuré le milliardaire devant une assemblée de supporters trumpistes, coiffés des célèbres casquettes rouges.

- "Film d'horreur absolu" -

Meeting après meeting, Donald Trump peint un tableau de plus en plus sombre d'une Amérique ravagée selon lui par les migrants, une inflation galopante et une bien-pensance dévastatrice.

"Notre pays vient de subir quatre années d'un film d'horreur absolu, nous ne pouvons pas nous permettre quatre ans de plus", a-t-il encore martelé mercredi.

Il devait ensuite faire un stop dans une autre ville de Pennsylvanie, un Etat où il s'est imposé d'un rien en 2016 mais où Joe Biden l'a emporté sur le fil en 2020.