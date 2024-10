Cinq secouristes tués dans une frappe israélienne sur le sud du Liban

La Défense civile libanaise rapporte mercredi que cinq de ses secouristes ont été tués dans une frappe israélienne sur une de ses casernes dans le sud du pays, où l'armée israélienne multiplie incursions terrestres et raids aériens.

Les fouilles se poursuivent dans les décombres après la frappe dans la localité de Dardeghaya, à une vingtaine de kilomètres au nord de la frontière, ajoute le ministère de la Santé. Depuis le début des affrontements il y a un an entre Israël et le Hezbollah, qui ont récemment tourné à la guerre ouverte, une centaine de secouristes et pompiers ont été tués, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels.