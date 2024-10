Biden a demandé à Netanyahu de "réduire au maximum l'impact sur les civils" au Liban

Ce communiqué de la Maison Blanche ne donne pas de détails sur la riposte attendue d'Israël à l'attaque de missiles iranienne du 1er octobre, mais souligne que le président américain et le Premier ministre israélien ont convenu de "rester en contact étroit ces prochains jours, directement et via leurs équipes de conseillers à la sécurité nationale".

Joe Biden, qui n'avait pas parlé directement au dirigeant israélien depuis sept semaines, a "souligné la nécessité d'une solution diplomatique" pour permettre le retour des populations civiles du nord d'Israël et du sud du Liban.