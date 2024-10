Un an après l'onde de choc du 7-Octobre, une cérémonie à Paris en hommage aux victimes

Quelque 4.000 personnes sont attendues lundi soir au Dôme de Paris pour cette cérémonie "en hommage aux victimes" et "en soutien aux otages toujours retenus captifs", où des vidéos et de photos d'otages seront diffusées.

Un an après le 7-Octobre, une cérémonie est organisée lundi par le Crif pour rendre hommage, en présence de plusieurs ministres dont Michel Barnier, aux victimes d'une attaque qui provoque toujours une onde de choc en France.

Dès dimanche, les hommages avaient commencé avec un rassemblement à l'initiative du Fonds national juif (KKL) pour exprimer "une "solidarité avec l'Etat d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme islamiste" et rendre hommages aux victimes. D'autres rassemblements ont eu lieu à Clermont-Ferrand, Marseille...

Le chef du gouvernement, mais aussi plusieurs ministres ainsi que l'ancien président Nicolas Sarkozy et diverses personnalités du monde du spectacle devraient également répondre à l'invitation du Conseil représentatif des institutions juives (Crif).

Dans un pays qui abrite la plus importante communauté juive d'Europe (avec près d'un demi-million de personnes), l'onde de choc reste vive et beaucoup de Français juifs témoignent d'un sentiment de solitude et d'incompréhension.

"Le 7 octobre a été évidemment un séisme pour Israël, mais ça a été aussi un choc français", affirme le président du Crif Yonathan Arfi, qui déplore la flambée de l'antisémitisme depuis cette date.

Un total de 887 faits antisémites ont ainsi été recensés au premier semestre, ce qui représente un quasi-triplement sur un an, selon le ministère de l'Intérieur.