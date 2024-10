"Israël paiera le prix du génocide qu'il commet depuis un an", dit Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi qu'Israël "paiera le prix" du "génocide" qu'il commet contre le peuple palestinien, un an après les attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre et la riposte militaire israélienne contre Gaza.

"Israël paiera tôt ou tard le prix du génocide qu'il commet depuis un an et qu'il poursuit", a écrit le président turc dans un message posté sur X.

"Depuis exactement 365 jours, 50.000 de nos frères et soeurs, dont la plupart étaient des enfants et des femmes, ont été sauvagement assassinés", poursuit le chef de l'Etat turc, l'une des voix les plus critiques d'Israël depuis un an.