Un avion de ligne s'écrase au Kazakhstan avec 67 personnes à bord: au moins 28 survivants

"Selon les premières informations, il y en avait 37 ressortissants azerbaïdjanais, six ressortissants kazakhs, trois citoyens kirghiz et 16 citoyens russes" à bord de l'appareil, a affirmé le ministère kazakh des Transports.

Sur ces 67 personnes, 28 ont survécu, selon le département régional du ministère kazakh de la Santé.

"Au total, 28 personnes ont été blessées", a-t-il indiqué dans un communiqué, en précisant que 26 d'entre elles ont été hospitalisées, dont dix dans un état grave.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, arrivé en Russie pour participer mercredi à un sommet informel des dirigeants de la Communauté des Etats indépendants (CEI) près de Saint-Pétersbourg (nord-ouest) avec Vladimir Poutine, a décidé d'interrompre sa visite et de revenir d'urgence en Azerbaïdjan, selon le service de presse de la présidence azerbaïdjanaise.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a exprimé sur Telegram ses "condoléances" aux familles des victimes et a assuré "prier Dieu pour la guérison" des blessés.

Les origines du crash n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Azerbaijan Airlines a affirmé dans un premier temps que l'avion avait percuté une nuée d'oiseaux, avant de retirer cette information.

Pour sa part, le département régional du ministère kazakh de la Santé a fait état, dans un communiqué, d'une "explosion d'un ballon" à bord de l'appareil, sans plus de précisions.

Selon le service Flightradar24, qui permet de suivre en temps réel le mouvement des avions, l'appareil a traversé la mer Caspienne, en déviant de son trajet normal, avant de tourner en rond au-dessus de la zone où il s'est écrasé.

