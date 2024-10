Un Belge interpellé aux États-Unis risque jusqu'à 20 ans de prison pour son comportement dans un avion

D. est jugé pour avoir entravé le travail des membres d'équipage par le recours à la violence et à l'intimidation, pour violence et pour agression sexuelle à bord d'un avion. Il a comparu devant un tribunal de Newark, dans l'État américain du New Jersey, et a été libéré après avoir payé une caution de 100.000 dollars.

Le 31 mars dernier, le prévenu était monté à bord d'un avion de la Swiss International Airlines à Newark afin de rejoindre Zurich, en Suisse. Peu après le décollage, il aurait agressé verbalement et sexuellement une hôtesse de l'air, avant de tenter de pénétrer dans le cockpit, en martelant la porte à coups de pied. Il aurait ensuite frappé un steward à plusieurs reprises. Les membres de l'équipage ont finalement réussi à le maîtriser et l'avion a fait demi-tour pour atterrir à Newark.