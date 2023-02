Un café si froid qu'il réchauffe: l'amour de la Corée du Sud pour l'americano glacé

Les stars de la K-pop BTS en raffolent. On le voit dans les K-dramas. Et ses fans lui sont tellement fidèles tout au long de l'année qu'ils ont inventé un nouveau proverbe sud-coréen: "Même si je meurs de froid, americano glacé!".

L'humble café - des doses d'expresso servies sur de la glace et allongées à l'eau - est devenu la boisson nationale non officielle de la Corée du Sud, dépassant les ventes de son homologue chaud même au cœur de l'hiver, selon les données de Starbucks.

Emmitouflée dans une doudoune jusqu'aux chevilles, Lee Ju-eun, employée de bureau, grelotte sur un trottoir du centre de Séoul en serrant son café glacé pendant la vague de froid polaire - jusqu'à -17 degrés - qui s'est abattue sur la ville en janvier.

"Je ne bois que ça. L'americano glacé est plus facile à boire et aussi plus savoureux, alors j'aime en boire même en hiver", dit-elle à l'AFP en tenant avec précaution le bord de son gobelet en plastique gelé.

"J'ai froid mais ça va. Je peux l'endurer", souffle-t-elle. De son côté, Lee Dae-hee, un comptable, explique à l'AFP boire exclusivement des americanos glacés parce qu'il s'agit d'une dose de caféine plus rapide et plus efficace, ce qui est essentiel dans la culture de travail "ppalli-ppalli!" - vite, vite! - de la Corée du Sud.

"Je bois rapidement un americano glacé pour me réveiller et travailler", lance M. Lee qui essaie de protéger son grand gobelet de café de la neige en se précipitant vers son bureau après le déjeuner. "Je n'ai pas froid car je vais directement au bureau et je ne passe pas beaucoup de temps à l'extérieur". - "Ah-Ah" - En moyenne, un Sud-Coréen en consomme 353 tasses par an, soit plus du double de la moyenne mondiale, selon une étude réalisée en 2019 par l'Institut de recherche Hyundai. La culture du café a même donné naissance à son propre jargon. L'americano glacé est connu sous le nom de "Ah-Ah" et ses buveurs inconditionnels sont appelés "Eoljukah", contraction d'un nouveau proverbe proclamant qu'ils mourraient de froid pour leur boisson.