Un haut responsable divulgue l'existence d'un réseau d'espionnage étranger en Australie

Le chef du principal service de renseignement australien a révélé mercredi l'existence d'un réseau d'espionnage étranger actif en Australie depuis plusieurs années, ayant recruté notamment un ancien responsable politique, des universitaires et des hommes d'affaires.

"Cet homme politique a vendu son pays, son parti et ses anciens collègues pour servir les intérêts d'un régime étranger", a déclaré Mike Burgess, le directeur général de l'Organisation australienne de sécurité et de renseignement (ASIO) dans un discours prononcé mercredi à Canberra.

Ce politicien a été recruté "il y a plusieurs années", a-t-il indiqué, et avait même proposé d'intégrer un membre de la famille du Premier ministre dans "l'orbite des espions", un projet qui n'a pas abouti.

Il a expliqué avoir fait ces révélations dans le but de perturber ses opérations, faire savoir à ses patrons que sa couverture était grillée et mettre en garde les Australiens, contre cette "équipe agressive et expérimentée".

Elle cible les Australiens ayant accès à des "informations privilégiées", sur les réseaux sociaux, en utilisant de "fausses personnalités" anglophones et en promettant des récompenses en espèces.

L'Australie est membre du Groupe des 5 - les "Five eyes" - une alliance des services de renseignement comprenant également les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait une cible intéressante pour les agents de pays tels que la Chine et la Russie.