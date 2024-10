Un responsable du Hamas affirme que le mouvement "ne peut pas être éliminé" sans confirmer la mort de Yahya Sinouar

Un responsable du Hamas a assuré vendredi que le mouvement islamiste palestinien ne pouvait "pas être éliminé" malgré la mort de ses dirigeants, sans toutefois confirmer que son chef, Yahya Sinouar, avait été tué à Gaza.

"Il semble que Israël pense que tuer nos dirigeants signifie la fin de notre mouvement et de la lutte du peuple palestinien" mais "le Hamas est un mouvement mené par des gens cherchant la liberté et la dignité et cela ne peut pas être éliminé", a déclaré à l'AFP Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.