Le porte-parole de l'armée israélienne revient en détails sur la mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, détaille les circonstances de sa mort. "Nous l'avons identifié comme un terroriste dans un bâtiment et nous avons tiré sur ce bâtiment avant d'entrer pour inspecter la zone. Nous l'avons trouvé avec un pistolet et 40.000 shekels (environ 10.000 euros). Il était en fuite et nos soldats l'ont éliminé", explique-t-il.

"Nos forces ont repéré trois terroristes qui couraient d'une maison à l'autre. Les forces qui se trouvaient dans le secteur ont attaqué les terroristes, qui se sont séparés après avoir été abattus. Yahya Sinouar s'est engouffré seul dans un bâtiment et nos forces ont inspecté la zone avec un drone. Yahya Sinouar, blessé à une main par les tirs, a caché son visage et dans ses derniers instants, il a jeté une branche en direction du drone", poursuit le contre-amiral Daniel Hagari.

Cela faisait des mois que l'armée israélienne traquait le chef du Hamas. "Les forces israéliennes et le Shin Bet ont agi de manière décisive dans la poursuite de Sinouar pendant des mois, et nous nous sommes rapprochés de lui. Nous avons bouclé la boucle après un effort soutenu. Au cours des derniers mois, nous avons détecté des traces d'endroits où il s'est arrêté au-dessus et au-dessous du sol. Ces traces n'ont pas permis de le capturer. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer, après enquête, que l'ADN de Sinouar a été retrouvé dans un tunnel souterrain, à quelques centaines de mètres du tunnel où six otages ont été assassinés à la fin du mois d'août."

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, ajoute que leur travail ne s'arrête pas là. Même si Yahya Sinouar est mort, il reste d'autres "commandants et agents" à traquer. Ramener tous les otages fait aussi partie de leurs missions. "Les objectifs de guerre que Tsahal a reçus du gouvernement israélien et du cabinet sont clairs. L'un d'eux est la destruction de la branche armée du Hamas, et nous y travaillons, bien sûr, ce qui inclut l'élimination de Sinouar. Il s'agit là d'une avancée très importante dans la réalisation de cet objectif. Mais il y a encore des commandants et des agents, et nous poursuivrons cette mission. Parallèlement, nous avons une tâche très, très claire : réunir les conditions nécessaires pour ramener les otages chez eux le plus rapidement possible."