"Pas les moyens": les Pékinois ne voient pas la reprise économique arriver

Face à l'incertitude économique, à la crise dans l'immobilier, les ménages dépensent moins et l'activité des entreprises est freinée. Résultat: la hausse du PIB, pour la période juillet-septembre, était de seulement 4,6% sur un an.

Les autorités ont lancé plusieurs salves de mesures ces derniers mois, dont des réductions de taux pour les prêts immobiliers existants ou encore des apports de liquidités pour les entreprises. Mais leur effet se fait attendre.

"La situation économique fait que c'est très difficile de gagner de l'argent en ce moment", déclare à l'AFP Wang Youlong, un chauffeur d'autocar de 52 ans, en train de faire une pause avant de récupérer un groupe de touristes étrangers.

"Mon salaire est vraiment bas et parfois (l'entreprise) ne me le verse pas en temps et en heure", souligne-t-il.

Beaucoup de personnes interrogées espèrent que les mesures de relance permettront enfin de remettre l'activité sur les rails. Mais l'impression de beaucoup d'analystes économiques est que les autorités n'en font pas encore assez.