Un ressortissant belgo-djiboutien arrêté à Djibouti

Le SPF Affaires étrangères a confirmé jeudi l'arrestation à Djibouti de Nasser Abdillahi Boulaleh, ressortissant belgo-djiboutien et soutien de l'opposition locale. L'homme, ancien trésorier du parti d'opposition, le Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (MRD), a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Djibouti le samedi 3 juin, a appris l'agence Belga.

Selon le MRD, qui a communiqué l'information sur ses réseaux sociaux, Nasser Abdillahi Boulaleh aurait été arrêté par les services spéciaux djiboutiens à l'aéroport de la capitale, alors qu'il venait de rejoindre le pays via un vol depuis Paris. L'homme serait détenu sans assistance juridique, ni médicale. Il se rendait dans le pays pour une visite familiale, confirment plusieurs proches du ressortissant belgo-djiboutien.

Le SPF Affaires étrangères confirme suivre la situation via l'ambassade de Belgique à Addis Abeba (Éthiopie), compétente pour Djibouti. "Elle insistera, dans le cadre de l'assistance consulaire, pour que ses droits, notamment l'accès à un avocat, soient respectés", précise le porte-parole.

L'avocat belge Alexis Deswaef suit également la situation de Nasser Abdillahi Boulaleh de près. L'homme, vice-président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) et avocat du MRD, avait lui-même été expulsé de Djibouti à son arrivée dans le pays en mars dernier. "Cette succession d'arrestations est interpellante et inacceptable, après celle de Moustapha Ahmed Ali le mois dernier", a-t-il réagi, en référence à l'arrestation du coordinateur du MRD en Europe, également ressortissant belgo-djiboutien. Ce dernier disait également rentrer pour voir sa famille. Il avait finalement été expulsé vers la Belgique une semaine plus tard.