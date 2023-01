Un tireur tue trois personnes avant de se suicider dans l'Ouest américain

(Belga) Un homme a tué trois personnes avant de se suicider mardi dans l'État américain de Washington, a indiqué la police, ce drame constituant la troisième tuerie en quatre jours dans l'ouest du pays.

Deux fusillades avaient endeuillé la Californie, faisant 11 et 7 morts à moins de 48 heures d'intervalle. Cette nouvelle tuerie a eu lieu vers 03h30 du matin mardi (12h30 HB) autour et à l'intérieur d'une épicerie de Yakita, une ville de 97.000 habitants à deux heures de route de Seattle. Le suspect de 21 ans, Jarid Haddock, n'avait selon la police pas de raison particulière de s'en prendre à ses victimes. "Il n'y avait pas de conflit apparent entre les personnes. L'homme est juste entré (dans l'épicerie, NDLR) et a commencé à tirer", avait indiqué plus tôt mardi le chef de la police de Yakima, Matthew Murray. Il a ensuite tiré sur deux personnes à l'extérieur du magasin, avant de voler une voiture et de prendre la fuite. S'en est suivi une chasse à l'homme, les autorités prévenant que le suspect était "armé et dangereux". Puis la police a reçu un appel d'une femme disant que l'individu recherché avait emprunté son téléphone. Il a "appelé sa mère et a fait plusieurs déclarations incriminantes telles que 'J'ai tué ces gens'" avant d'affirmer qu'il allait se suicider, a indiqué à la presse Matthew Murray. Les agents dépêchés sur place sont arrivés juste à temps pour entendre des coups de feu. Ils ont tenté de le réanimer, sans succès. (Belga)