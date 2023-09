Un volcan entre en éruption dans l'est de l'Indonésie

Un volcan est entré en éruption lundi dans l'est de l'Indonésie. Selon les officiels, il a projeté une colonne de cendres d'une hauteur de 1.500 mètres au-dessus du sommet, ce qui oblige les habitants du voisinage à porter des masques et des lunettes.

Le mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera dans la province des Moluques du Nord, a craché des cendres grises en direction du nord-est, d'après l'Agence géologique indonésienne qui précise que l'éruption a duré 96 secondes.

L'agence a pressé les riverains et les visiteurs de rester en dehors d'un rayon de deux kilomètres autour du cratère et d'une zone de 3,5 kilomètres au nord. Elle leur a aussi conseillé de se protéger les yeux, le nez et la bouche en cas de pluie.