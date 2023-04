Une grande majorité des ressortissants néerlandais qui se trouvaient au Soudan en sécurité

Il s'agit de personnes qui ont exprimé le souhait d'être rapatriées, a déclaré Wopke Hoekstra mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Elles ont été évacuées du Soudan via plusieurs transports.

L'opération de rapatriement n'est toutefois pas encore terminée. Un septième vol aura lieu mercredi soir et les Pays-Bas maintiendront encore le pont aérien avec l'aide de la communauté internationale ensuite. "Nous avons accueilli de nombreuses personnes d'autres pays et inversement, des avions allemands et français ont également transporté des Néerlandais", a-t-il précisé.