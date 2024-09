Uruguay: saisie de près d'une tonne de cocaïne possiblement destinée au marché européen

"Une minutieuse enquête de la Direction générale antidrogues a abouti à la saisie d'environ une tonne de drogues, d'une valeur de plus de 30 millions d'euros sur le marché européen", a indiqué sur X le ministre de l'Intérieur Nicolas Martinelli.

La cocaïne a été découverte à l'intérieur de 20 paquets chargés dans un camion à Ciudad del Plata (nord-ouest de Montevideo) et d'autres colis qui n'avaient eux pas encore été embarqués, selon les autorités.

Une femme de 54 ans, connue de la justice pour des faits de blanchiment en 2014, a été arrêtée à Ciudad del Plata, tandis qu'un pêcheur de 40 ans sans casier a aussi été appréhendé à Pajas Blancas, un quartier de Montevideo.

Un bateau de pêche a été saisi, en plus de cinq véhicules, d'armes, d'argent, d'engins électroniques et équipements nautiques "liés au +modus operandi+ de l'organisation comme des gilets de sauvetage, des GPS et des appareils lumineux", a détaillé la police dans un communiqué.