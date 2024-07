Usha Vance, brillante avocate d'origine indienne, peut-être la future "Seconde dame" des Etats-Unis

"Usha me fait clairement un peu redescendre sur Terre, et si je me comporte de manière un peu trop arrogante, un peu trop fière, je dois juste me remémorer qu'elle est beaucoup plus talentueuse que moi", avait affirmé en 2020 M. Vance, auteur d'un best-seller qui a été élu sénateur avant d'être choisi par Donald Trump.

"Les gens ne réalisent pas à quel point elle est brillante", avait-il ajouté, louant notamment son esprit de synthèse et sa capacité à dévorer les livres.

En plus de Yale, Usha Vance, née Chilukuri, est diplômée de Cambridge. Elle a aussi travaillé avec deux juges conservateurs de la Cour suprême: d'abord Brett Kavanaugh avant qu'il ne fasse partie du temple du droit américain, puis l'actuel président de la Cour, John Roberts.