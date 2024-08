Venezuela: journée cruciale de manifestations, Maduro multiplie les menaces envers l'opposition

"Nous avons gagné!", a rétorqué du tac-au-tac sur X Maria Corina Machado, déclarée inéligible par le pouvoir et qui avait été remplacée au pied levé par M. Gonzalez.

"Nous devons continuer à aller de l'avant pour affirmer la vérité. Nous avons les preuves et le monde les reconnaît déjà", a lancé Mme Machado, qui considère comme une "farce" les chiffres mis en avant par le Conseil national électoral (CNE).

- "Maudite" Maria -

Selon le décompte de l'opposition, M. Gonzalez a recueilli 67% des voix. Au moins 11 civils et un militaire ont été tués, et plus de 1.200 personnes arrêtées lors des manifestations spontanées qui ont éclaté un peu partout dans le pays dans les deux jours qui ont suivi le scrutin.

L'opposition, qui a fustigé une "répression brutale", parle de 20 morts et 11 disparitions forcées.

Yuri CORTEZ

Vendredi, elle a dénoncé le saccage de son siège à Caracas dans la nuit par un groupe d'hommes armés et cagoulés, de même que la "détention arbitraire" de l'un de ses responsables, le journaliste Roland Carreño, arrêté dans la capitale.