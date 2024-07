Venezuela: nouvelles manifestations en vue, quatre morts et des centaines d'arrestations

Yuri CORTEZ

De nouveaux rassemblements sont attendus mardi au Venezuela, où la tension ne cesse de monter après la mort d'au moins quatre personnes et des centaines d'arrestations lors de manifestations contre la réélection du président Nicolas Maduro.

Devant une communauté internationale de plus en plus critique à l'égard de Caracas, un bras-de-fer est engagé entre le pouvoir et l'opposition. Emmenée par sa cheffe Maria Corina Machado et le candidat Edmundo Gonzalez Urrutia, qui l'a remplacée au pied levé quand elle a été déclarée inéligible, l'opposition dénonce une "fraude massive".