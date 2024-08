Venezuela: rejet international de la validation judiciaire de la réélection de Maduro

L'Union européenne a estimé qu'"aucune preuve" n'avait été présentée, tandis que dix pays d'Amérique latine et les Etats-Unis ont, dans une déclaration commune, rejeté "catégoriquement l'annonce du Tribunal suprême de justice (TSJ) qui indique avoir conclu une prétendue vérification des résultats du processus électoral".

La déclaration a été immédiatement qualifiée par Caracas d'"acte inacceptable d'ingérence".

"Le Venezuela exige le respect absolu de sa souveraineté. Aujourd'hui, ils (ces pays) tentent d'imposer une fois de plus une politique de changement de régime typique des coups d'Etat que l'empire américain a encouragé pendant plus de 100 ans en Amérique latine et dans les Caraïbes", a affirmé dans une déclaration télévisée le ministre des Affaires étrangères Yvan Gil.

Jeudi, sans surprise, la Cour suprême, que la plupart des observateurs considèrent comme inféodée au pouvoir, a validé l'élection de M. Maduro, 61 ans pour un troisième mandat. Une décision "historique et indiscutable", a estimé jeudi soir M. Maduro. "Nulle", selon l'opposition.

L'annonce de la réélection lors du scrutin du 28 juillet du président socialiste avait provoqué des manifestations spontanées, brutalement réprimées. Elles ont fait 27 morts, 192 blessés, tandis que 2.400 ont été arrêtées, de source officielle.