Vietnam: la visite de Biden offre peu d'espoir aux militants des droits humains

Jugé en secret pour "abus de libertés démocratiques" et détenu dans un hôpital psychiatrique contre sa volonté, le journaliste Le Anh Hung sait combien coûte au Vietnam toute critique du pouvoir communiste.

"Ils m'ont forcé à prendre des médicaments. J'ai refusé. Mais ils m'ont attaché les mains, les jambes et même les épaules à un lit, et ils m'ont fait une injection", décrit cet ancien collaborateur régulier du site internet de la radio Voice of America, libéré en juillet.