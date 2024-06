Vladimir Poutine est-il encore apprécié par les Russes? La réponse d'un ancien membre des services secrets du pays

Vladimir Poutine est décrié en occident, ce n'est un secret pour personne. Mais qu'en est-il chez lui, en Russie? "On ne sait pas parce que la sociologie n'existe pas. Les études sociologiques ne se publient plus en Russie. Mais en revanche, on a quand même quelques indices", avance Sergueï Jirnov.

Il continue: "L'indice principal, c'est le putsch de Prigogine (NDRL: le dirigeant du groupe Wagner). Quand il y a eu ce putsch, on a dit que Poutine était soutenu par 86% de la population. Ils étaient où? On n'a vu personne dans la rue, aucune manifestation spontanée. Ils auraient pu organiser des manifestations."