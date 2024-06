Washington place des néonazis suédois sur sa liste noire du terrorisme

Elle vise le Mouvement de résistance nordique (NMR), et trois de ses dirigeants dont son leader Tor Fredrik Vejdeland, qui promeut une doctrine ouvertement raciste et ambitionne de remplacer les démocraties scandinaves par un "Etat nordique ethniquement unifié", a précisé le département d'Etat.

"Le NMR est le plus grand groupe néonazi en Suède, avec des branches en Norvège, au Danemark, en Islande et en Finlande, où il est interdit depuis 2020", ajoute-t-on à propos de ce groupe fondé en Suède en 1997 et qui promeut une doctrine "ouvertement raciste, anti-immigrés, antisémite et anti-LGBTQI+".

Washington note encore que "les membres et les dirigeants du groupe ont perpétré des attaques violentes contre des opposants politiques, des manifestants, des journalistes et d'autres adversaires désignés comme tels" et organise des "entrainements au combat".