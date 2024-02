Xbox offre à ses rivaux quatre de ses jeux vidéo exclusifs, un changement stratégique

"J'ai la conviction profonde que d'ici cinq à dix ans, les jeux exclusifs à un support représenteront une part de plus en plus réduite de l'industrie", a-t-il ajouté.

Selon le site d'information The Verge, spécialisé dans la tech, il s'agirait des jeux Xbox "Hi-Fi Rush", "Pentiment", "Sea of Thieves" et "Grounded". Or, aucun d'entre eux n'est un blockbuster.

- Une annonce en deçà des attentes -

Ce qui provoquait une certaine déception dans la communauté mondiale des "gamers", comme beaucoup avaient espéré que Xbox ouvre en grand son catalogue d'exclusivités, qui comprend de gros succès comme "Halo", "Indiana Jones" et "Starfield".