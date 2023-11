Xi Jinping et Joe Biden parleront de "paix et de développement" lors de leur sommet

Le dirigeant chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden discuteront de "la paix et du développement dans le monde" lors du sommet qui se tiendra cette semaine à San Francisco, a annoncé lundi Pékin.

"Les deux chefs d'État auront un dialogue approfondi sur les questions stratégiques, générales et directionnelles concernant les relations entre la Chine et les États-Unis, ainsi que sur les questions essentielles concernant la paix et le développement dans le monde", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, ajoutant que Pékin refuse de "définir les relations Chine-États-Unis en termes de concurrence".

"La Chine n'a pas peur de la concurrence, mais nous nous opposons à une définition des relations sino-américaines en termes de concurrence", a-t-elle ajouté lors d'un point presse régulier.