Y a-t-il un risque de guerre totale au Proche-Orient? "L'Iran ne cesse d'attaquer", déclare l'ambassadrice d'Israël en Belgique

L'ambassadrice d'Israël en Belgique, Idit Rosenzweig-Abu, a abordé sur dans le RTL info 19h les tensions croissantes au Proche-Orient, mettant en garde contre une possible escalade du conflit avec l'Iran, le Hezbollah et le Hamas.

Pour l'ambassadrice, l'Iran crée "anneau de feu autour d'Israël" avec le Hezbollah et le Hamas. "L'Iran ne cesse d'attaquer Israël, même quand cela ne vient pas directement de son territoire", poursuit-elle. "Il faut lutter contre cette menace."

Jusqu'où faut-il mener les combats?

Le Hezbollah et le Hamas ont subi des coups durs en perdant leurs chefs respectifs mais ces organisations ont le pouvoir de se remettre rapidement en ordre de marche. Jusqu'où faut-il donc mener les combats? "Cela dépend tout à fait du Hamas et du Hezbollah", dit Idit Rosenzweig-Abu. "Tout ce que nous essayons de faire, c'est de garantir une vie en sécurité à nos citoyens. Il y a plus de 70 000 Israéliens dans le nord du pays qui ont été évacués et qui ont été déplacés depuis 11, 12 mois déjà. Ce n'est pas une situation pérenne pour aucun pays. Et c'est la même chose pour le sud. Certaines personnes ont été déplacées de villages près de la bande de Gaza."

L'ambassadrice indique le souhait d'Israël. "Nous voulons pouvoir garantir que le 7 octobre ne se répétera pas", affirme-t-elle. "Nous voulons garantir une vie en paix et en sécurité au sein de nos frontières. Je ne pense pas que nous demandions beaucoup."