Yémen: les rebelles affirment détenir des travailleurs humanitaires pour "espionnage"

Les rebelles du Yémen ont affirmé lundi avoir démantelé un "réseau d'espionnage", après avoir arrêté la semaine dernière plus d'une dizaine d'employés d'organisations internationales.

"Un réseau d'espionnage américano-israélien a été arrêté", ont déclaré les Houthis dans un communiqué publié par leur organe de sécurité, précisant que ses membres travaillaient sous "la couverture d'organisations internationales et d'agences de l'ONU".

Six d'entre eux travaillent pour le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et les cinq autres pour cinq agences différentes: l'Unesco, l'Unicef, le Programme alimentaire mondial, le Programme des Nations unies pour le développement et le Bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen.

L'organisation yéménite de défense des droits humains Mayyun avait fait état pour sa part de l'arrestation "simultanée" de 18 employés d'organisations humanitaires.

Selon la même source, il menait des activités d'"espionnage" depuis des années, d'abord sous la couverture de l'ambassade des Etats-Unis, avant son départ de Sanaa en 2015.