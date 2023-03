"Quand je vois des petits enfants, je suis toujours un peu triste": le constat inquiétant des restos du cœur de Charleroi...

Les portes n’ouvrent que dans 30 minutes. Mais tous les matins, un petit groupe attend impatiemment. "Vous pouvez entrer". Lorsque le signal est donné à 8h30 pile, plusieurs dizaines de citoyens s’engouffrent dans l’établissement pour recevoir un petit déjeuner.

Claudine, 69 ans, se trouve au milieu de la foule. Elle vient chercher son café tous les matins depuis sept ans. Son café la réchauffe, mais pas autant que la compagnie de son équipe de jeu.

1.000 euros de pension par mois

"C’est une bonne ambiance, on joue à la belotte, on parle avec les gens et on est toujours bien reçus", assure cette ancienne technicienne de surface. Elle s’en sort avec 1.000 euros de pension par mois. Le resto du cœur lui est donc indispensable. "Il y a des choses qu’on mange ici que je ne pourrais pas faire comme par exemple du saumon. L’acheter au prix où il est en magasin, je ne pourrais pas", confie Claudine.

Pendant le petit déjeuner, toute l’équipe s’active en coulisse. Claude est le chauffeur du resto depuis 15 ans. Son rôle est de collecter les dons. "On va chez un donateur dans le zoning à Courcelles. On va chercher la marchandise, mais je ne sais pas encore quoi", explique-t-il. Le donateur aujourd’hui est une grande chaine de supermarché qui a du stock invendu. "Là on est des poireaux, on va sûrement faire une soupe avec ces légumes. Et ici, ce sont des topinambours. Je ne sais pas ce que l’on va en faire mais ils seront cuisinés de toute façon", prévoit Claude.