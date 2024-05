Après les inondations de dimanche dernier, les habitants de communes isolées du Brabant Wallon se sentent "oubliés"

Jusqu'ici, Nathalie, habitante de Tourinnes-Saint-Lambert (Walhain) pensait vivre au paradis, mais depuis dimanche, ce n'est plus le cas. Elle montre ce qui était jusqu'ici son salon. Aujourd'hui, ea maison n'est plus habitable. "C'est monté d'environ 30 centimètres environ", indique-t-elle. Ce soir-là, elle a vécu le cauchemar en pleine fête des Mères. "On était en train de faire un repas en famille et dix minutes plus tard, c'est la catastrophe." Sa mère, présente à l'occasion de ce moment festif, s'est retrouvée en grande difficulté. "C'est quelqu'un qui est en très mauvaise santé, son oxygène est tombé dans l'eau. J'ai dû la porter, la monter à l'étage. On a appelé les pompiers deux fois, ils ne sont jamais arrivés..."

Aucun secours ne se rend dans cette rue trop isolée. "Une voisine de notre rue est passée en vélo par hasard devant chez nous", poursuit Nathalie. "Le jour avant, elle avait été demandée pour aider à la Commune. On l'a envoyée dans le centre du village. Quand elle est venue me trouver, on était en pleurs toutes les deux devant chez moi... On se sent seuls, on se sent oubliés"