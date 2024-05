Inondations dans l'est du Brabant flamand et la région de Lierre

La situation est la plus grave à Tielt-Winge, où le centre de la commune est fermé en raison des inondations mais aussi d'une coulée de boue. Aarschot, Glabbeek et Lubbeek connaissent également de fortes inondations.

Dans la région de Lierre, en province d'Anvers, les pompiers ont reçu plus de 40 appels pour des rues inondées et des ruisseaux qui débordent. Les communes et villes les plus touchées sont Lierre, Berlaar, Putte et Wavre-Sainte-Catherine.