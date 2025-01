30 voitures incendiées, 159 arrestations, des pompiers pris pour cible... Une nuit de la Saint-Sylvestre agitée à Bruxelles: quel est le bilan?

Les pompiers sont notamment intervenus pour 11 incendies, 30 véhicules en feu et ont été mobilisés à 56 reprises pour du mobilier urbain ou des poubelles en feu. Ils sont également venus en aide à deux blessés à la suite de feux d'artifice. Trois vélos et trottinettes électriques ont par ailleurs été incendiés. Un total de 430 interventions en ambulance ont en outre été effectuées, selon le bilan des pompiers communiqué à 08h30.

Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, parle d'une "nuit agitée" pour le personnel, de laquelle l'ensemble des hommes et femmes pompiers sont sortis indemnes, du moins physiquement. "Sur le plan mental, c'est une autre histoire, car qui peut comprendre la situation, démentielle, que des secouristes ne peuvent pas travailler en toute sérénité et en sécurité?", s'interroge-t-il, remerciant au passage les forces de police pour leur collaboration.

Nos collègues ont été la cible de jets de cocktails Molotov

Le porte-parole indique que jusqu'à présent quatre faits concrets d'agression ont été rapportés. "En pleine intervention, nos collègues ont été la cible de jets de cocktails Molotov, ils ont découplé la lance d'incendie en urgence pour l'abandonner sur place et se mettre en sécurité avec l'autopompe en attendant l'intervention des forces de l'ordre", a-t-il illustré.

Un soutien émotionnel est disponible pour les pompiers qui en ressentent le besoin, précise-t-il.

159 arrestations

La police bruxelloise a quant à elle procédé à l'arrestation de 159 fauteurs de trouble durant la nuit du Nouvel An sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, a-t-elle indiqué mercredi matin dans un bilan.

Dans le détail, la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé à 32 arrestations administratives et quatre arrestations judiciaires ; celle de Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg) à 28 arrestations administratives et 11 arrestations judiciaires. La zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest) a pour sa part comptabilisé 32 arrestations administratives et deux judiciaires, tandis que celle de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Evere) a recensé 27 arrestations administratives et deux arrestations judiciaires. Les zones de police Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort, Auderghem) et Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) ont respectivement procédé à trois et 18 détentions administratives.

Les services de police et de secours ont été, à plusieurs reprises, pris pour cible par des jets de feux d'artifice lors de leurs interventions. Au total, quatre agents ont été légèrement blessés. Plusieurs véhicules de police ont par ailleurs été endommagés, de même que plusieurs trams et bus de la Stib. "Un passager de la Stib a été blessé et transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger", a indiqué dans un communiqué la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Une quantité importante de feux d'artifice a été saisie, notamment à Bruxelles et à Schaerbeek, a-t-elle encore signalé.