35 habitants de deux immeubles situés à Forest ont été évacués: les bâtiments présentaient des fissures conséquentes

Quelque 35 habitants de deux immeubles situés sur la chaussée de Forest ont été évacués samedi après-midi alors que les bâtiments présentaient des fissures de plus en plus conséquentes, a indiqué dimanche le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw.

"L'un des occupants nous a appelés vers 14h45, car il s'inquiétait de l'état de plus en plus dégradé de son appartement. Il ne savait plus ouvrir correctement sa porte, voyait les fissures des murs s'élargir et entendait des craquements pendant la nuit", explique le porte-parole. "Ces fissures proviennent probablement du chantier communal à proximité", continue-t-il. Au total, en concertation avec les pompiers, la commune et la police, 35 personnes ont été relogées par précaution, et deux commerces avoisinants ont dû fermer.