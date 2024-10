"Ça se passe même devant des enfants": un homme témoin de deal dans le métro bruxellois

Les trafiquants de drogue sévissent à Bruxelles, y compris dans le métro. Un homme nommé Dimitri a été témoin d'une scène surprenante ce lundi, entre les stations Stib Rogier et Ribaucourt.

Alors qu'il se trouvait dans les transports en commun, il a assisté à un trafic de drogue. Choqué, il a partagé l'événement sur les réseaux sociaux : "Nous investissons des milliards dans un nouveau métro, mais nous ne parvenons même pas à le sécuriser !" a-t-il écrit sur X. "J'ai vu ce trafic de drogue en plein jour, devant tout le monde, y compris des enfants. La semaine dernière, quelqu'un a été poussé sur les rails. Quelle sera la prochaine étape ?" a-t-il conclu.

We are investing billions in a new metro but we can’t even secure it! Just saw this drug deal in front of everyone, including children. Last week someone got pushed on the tracks. What’s gonna be next? pic.twitter.com/Bzn4cIV7hm