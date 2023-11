Alexia Bertrand invite les consommateurs à devenir plus conscients avec "BE.COCO"

La Secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, Alexia Bertrand (Open VLD), a inauguré mardi les journées "BE.COCO" (pour "Be a COnscious COnsumer"), qui visent à aider les consommateurs à devenir plus conscients. Du 7 au 10 novembre, le public aura l'occasion de s'informer et de sensibiliser sur ses habitudes de consommation grâce aux différents partenaires de la campagne, tous rassemblés au Woluwe Shopping Center de Bruxelles pour l'occasion.

Pendant quatre jours, de 10h00 à 19h00 (et jusqu'à 20h00 vendredi), les curieux et curieuses pourront déambuler parmi les multiples stands montés en plein cœur du centre commercial de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Les représentants des organisations partenaires, dont le SPF Économie, le centre d'éducation financière Wikifin, la fédération de l'industrie alimentaire belge Fevia ou encore le centre européen des consommateurs (ECC), seront présents pour donner informations, conseils et astuces aux passants.

"Avec BE.COCO, on souhaite aider les consommateurs à réfléchir à leurs habitudes. Face à la crise énergétique notamment, on sait tous que chaque euro est précieux et qu'on ne peut pas se permettre de mal le dépenser ou de se faire arnaquer" a déclaré Alexia Bertrand.