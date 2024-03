"Au départ, j'ai cru que c'était des pétards": les riverains pas très "rassurés" après des coups de feu tirés cette nuit à Laeken

"Une fusillade a eu lieu dans la Rue Steyls. Plusieurs détonations ont été entendues. Apparemment, un individu aurait été mortellement touché par les tirs", nous écrit Azzedine, via le bouton orange Alertez-nous. "Une Fusillade avec un mort dans la Rue Steyls dans la commune de Laeken", envoie Saloua quelques minutes plus tard. "Grosse présence de police dans la rue Steyls (Laeken), il y a eu des coups de feux. Impossible de passer, meme a pied, y compris pour ceux qui habitent la rue", a-t-on encore reçu de Benjamin un peu après.

Les suspects ont pris la fuite et sont activement recherchés. Un périmètre est mis en place et une enquête est en cours. "Nous avons renforcé la présence dans le quartier pour rassurer la population", précise Ilse Van de keere.

Des patrouilles sont rapidement envoyées sur place et, selon nos informations, une personne se trouve au sol. Elle est décédée. "A notre arrivée, une équipe des unités spéciales (BAA) trouve une personne gravement blessée sur place. Comme ils ne sentent plus de battements de cœur, ils commencent immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée du SMUR. Malheureusement, la victime décède sur place", ajoute la porte-parole.

Le parquet de Bruxelles a immédiatement saisi une juge d’instruction, du chef de meurtre. Un périmètre d’exclusion judiciaire a été mis en place, et la juge d’instruction est descendue sur les lieux, accompagnée du magistrat de garde du parquet, du labo de la police fédérale, d’un expert balistique et d’une médecin légiste.

Les deux enquêtes suivent activement leur cours, afin d’identifier le ou les auteurs de ces faits, et d’en déterminer les circonstances exactes.

Les riverains témoignent

Dans le quartier, ils sont plusieurs à avoir entendu les coups de feu. "J’étais dans mon fauteuil, occupé à regarder la télé et, à minuit moins le quart, j’ai entendu 4 coups de feu", nous confie un voisin. "Je suis allé voir car il y a une bonne semaine, plus de 8 jours, la police était déjà venue sonner chez moi pour demander si j’avais entendu des coups de feu, mais je n’avais rien entendu à ce moment-là. Donc là, j’ai été intrigué, comme c’était 4 coups de feu. J’ai ouvert le volet et j’ai regardé, j’ai vu courir 4 personnes, mais c’est tout ce que j’ai vu. Je n’ai pas bien vu les personnes", poursuit-il.

Cela fait plus de 40 ans qu'il habite le quartier, mais il n'avait jamais connu ça auparavant. "Ce n'est pas très rassurant", glisse-t-il. Ce quartier, habituellement calme, est confronté pour la deuxième en quelques jours seulement à des coups de feu. "C’est vraiment un quartier très calme normalement. C’est vrai qu’on a une très grande communauté, il y a des gens d’Europe de l’Est, des gens d’origine marocaine, des Italiens, des Belges… Il y a de tout. Mais ça a toujours été un quartier calme, c’est fou", s'exprime un autre voisin. "C’est vrai qu’il y a des points de deal à certains endroits, mais ce n’est pas comme ailleurs où c’est gangrené. Je trouve que la police ici patrouille bien, c’est rare qu’il y ait un problème", ajoute-t-il.

Ce voisin a aussi entendu les coups de feu aux alentours de 23h45. "Au départ, je me dis que ce sont des pétards, mais ils se sont enchaînés. Il y en avait 3 ou 4 comme ça (...) Je suis descendu à ma fenêtre et j'ai regardé. J'ai juste entendu des gens crier et partir mais je n'y ai pas fait attention", explique-t-il. C'est un ami, vers minuit, qui l'a averti que la police se trouvait dans son quartier. "Je vois la police, je pose la question à mon voisin qui me dit que ce n’était pas des pétards, mais des coups de feu. Il paraît qu’il y a quelqu’un entre deux voitures à la rue Steyls, avec une couverture dorée qu’on met sur quelqu’un de blessé. Ils avaient bloqué toute la rue, le tram a dû faire demi-tour", conclut ce riverain.