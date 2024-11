"Un climat délétère": les négociations à la Ville de Bruxelles sont en pause entre le MR+, Les Engagés/CD&V et le PS

MR+ et Engagés/CD&V ont décidé de suspendre leurs négociations avec le PS pour former une majorité à la Ville de Bruxelles, invoquant un "climat délétère" autour des discussions.

MR+ et Engagés/CD&V de la Ville de Bruxelles ont décidé de marquer une pause dans les négociations en cours d'un projet de majorité avec le PS, ont annoncé vendredi leurs chefs de file David Weytsman et Didier Wauters.

"Nous n'acceptons pas que le climat délétère à d'autres niveaux de pouvoir, consistant à faire croire que des partenaires de majorité sont racistes, polluent les négociations à la Ville de Bruxelles. Les négociations en cours sont suffisamment compliquées et méritent un climat serein et respectueux de chacun. La situation financière catastrophique de la Ville de Bruxelles, la violence, la mobilité, la propreté et toutes les autres priorités doivent avoir toute notre attention. Dans ces circonstances, une pause dans les négociations nous semble essentielle pour calmer les esprits", ont-ils indiqué dans une déclaration commune.