BE-Alert, le système d'alerte par SMS, sera testé jeudi en Région bruxelloise

Le système d'alerte par SMS BE-Alert sera testé jeudi par safe.brussels, en collaboration avec le Centre de crise National, afin de mesurer les capacités de l'outil et encourager l'inscription des citoyens.

Selon des chiffres récents, il y a actuellement plus de 1,2 millions (1.223.699) d'adresses enregistrées sur la plateforme, dont "seulement 6% de Bruxellois". Face à ce constat et en complément du test de jeudi, safe.brussels a mené une campagne d'un mois 100% digitale visant à sensibiliser les Bruxellois.

L'exercice prend place dans le cadre de la journée nationale de test du système BE-Alert organisée trimestriellement, le premier jeudi du mois. Ce type de manœuvre de grande ampleur permet d'évaluer les capacités et la vitesse du système tout en identifiant d'éventuels points d'amélioration. Le Centre de crise National analysera minutieusement les résultats du test une fois que celui-ci sera terminé.

"Si 95.000 Bruxellois sont déjà inscrits à BE-Alert, ce nombre reste relativement faible", a expliqué la haute fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise Sophie Lavaux. Pour cette raison, "nous participons à cette journée de test pour rappeler l'importance d'être alerté en cas d'incident afin que les citoyens soient en mesure d'adopter les bons réflexes", a-t-elle poursuivi.

L'inscription à BE-Alert est gratuite et peut faire la différence lors d'une situation d'urgence - qu'il s'agisse d'une panne de courant, de pollution de l'eau potable ou encore d'une évacuation d'un quartier. Le système permet ainsi de recevoir directement et sans délai les messages des autorités locales, provinciales et nationales en cas d'urgence.

Dans le cadre de ce système d'alerte, le règlement général sur la protection des données (RGPD) est strictement suivi, selon safe.brussels.