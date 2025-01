Bruxelles va lancer son plan "Froid Extrême" pour les personnes sans-abri: une durée initiale d'un mois est annoncée

En théorie, son déclenchement est activé si les prévisions de l'IRM annoncent des températures diurnes inférieures à -4°C pendant plus de trois jours consécutifs. Une marge d'appréciation est cependant prévue.

Dans un communiqué, la structure faîtière a précisé avoir alerté, au cours de la semaine qui s'achève, les autorités régionales sur la baisse des températures et la forte demande de nombreuses personnes sans solution d'hébergement.

La Région bruxelloise a décidé d'activer à partir de mardi prochain, le 7 janvier, le Plan "Froid Extrême" qui vise à renforcer la mise à l'abri et le soutien des personnes les plus vulnérables face aux conditions climatiques difficiles, a annoncé vendredi Bruss'help, l'organisme de coordination de l'aide aux sans toit dans la capitale. Le dispositif sera actif pour une durée initiale d'un mois, avec possibilité de prolongation en fonction des conditions météorologiques.

Parmi les 160 places, 150 places seront ouvertes par la Croix-Rouge de Belgique pour des hommes seuls, tandis que le Samusocial proposera 10 places supplémentaires dans son centre médicalisé pour accueillir des hommes et des femmes considérés comme particulièrement vulnérables.

D'après Bruss'help, 160 places supplémentaires seront ajoutées dès mardi aux près de 2.600 places d'urgence déjà ouvertes grâce aux différents opérateurs d'accueil d'urgence (le Samusocial, BelRefugees, la Croix-Rouge de Belgique, Ukrainian Voices, Pierre d'Angle et le centre Ariane).

En réponse, le gouvernement bruxellois en affaires courantes a décidé d'activer le Plan "Froid Extrême", en concertation et avec l'appui du gouvernement fédéral dans le cadre du Brussels Deal. Selon cet arrangement financier, le fédéral compense partiellement les nombreuses dépenses liées au sans-abrisme dans la capitale. Ce dispositif existe depuis 2022. Il a été mis en place à un moment où la Région bruxelloise, s'est trouvée confrontée à un afflux élevé de demandeurs de protection internationale, sans compter celui de milliers de réfugiés ukrainiens.

Les hébergements proposés dans le cadre de ce plan offrent un accueil résidentiel accessible 24h/24, et permettent aux personnes de bénéficier d'un lit, d'un accès aux sanitaires, de repas chauds et d'une permanence d'orientation vers des services d'accompagnement. L'enregistrement des places est réparti entre le numéro vert du Samusocial et l'orientation directe des partenaires de la Croix-Rouge de Belgique.

Bruss'help appelle à la vigilance de tous face à ces conditions climatiques extrêmes. En cas de rencontre avec une personne en difficulté, il recommande de composer le numéro d'urgence gratuit géré par le Samusocial (0800/99.340); d'être précis dans le signalement de la personne (localisation et difficultés repérées); d'appeler le 112, le numéro des urgences médicales, si la personne apparaît en détresse physique immédiate, et d'attendre les secours avec celle-ci.

Par ailleurs, des dispositifs Grand Froid sont réactivés, comme chaque hiver, à Bruxelles, par la STIB et la SNCB. Les personnes sans abri sont tolérées dans les zones publiques non-payantes et couvertes par videosurveillance des stations de métro et de la gare du Midi. Le soutien psycho-médicosocial y est autorisé durant les heures d'exploitation.

À lire aussi Saint-Vaast: les élèves de maternelle ont cours dans les bois, même par grand froid

Lors de l'édition 2022 de l'opération de dénombrement de sans chez soi à Bruxelles menée par le secteur associatif et une série d'organismes publics, 7.134 personnes vivant dans cette situation avaient été recensées. Bruss'help craint que l'on dépasse les 10.000 personnes cette année.