Le Plan Grand Froid activé en Wallonie: comment aide-t-on les plus démunis pendant l'hiver?

L'objectif du Plan Grand Froid est d'assurer la prise en charge des personnes les plus précarisées lorsque les conditions climatiques sont particulièrement rudes. Il consiste à mobiliser le maximum de ressources locales publiques et associatives, déjà présentes et actives sur le terrain, pour donner la réponse la plus adaptée durant cette période aiguë et particulièrement difficile pour les personnes précarisées ou vivant dans la rue, explique-t-on au SPW.

L'action sur le terrain s'organise à partir des sept relais sociaux que compte la Wallonie, à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers, et qui sont subventionnés par l'administration régionale.