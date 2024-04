"Cela n'apporte rien de positif dans un quartier": les établissements de jeux de hasard omniprésents dans les communes plus pauvres

C'est la commune la plus pauvre de Belgique, mais également la plus joueuse : Saint-Josse-ten-Noode. Là-bas, et sur près d'un kilomètre carré, vous pouvez retrouver une salle de jeux automatiques, 6 bureaux de paris, ainsi que des dizaines de cafés proposant des jeux de hasard.

Aussi étrange que cela puisse être, ce sont dans les communes plus modestes, où la densité de population est la plus élevée, que l’offre des jeux de hasard est la plus importante. Au contraire, dans une commune plus aisée comme Uccle, les établissements proposant des jeux de hasard se comptent sur les doigts d’une main.