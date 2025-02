Coups de feu à Anderlecht: "grande opération de recherche" pour retrouver les auteurs, mobile terroriste écarté

"Évacuation de la station de métro gare du Midi Bruxelles", nous a écrit Benoît via le bouton orange Alertez-nous ce mercredi matin. "Plus de métro à Bruxelles-Midi. Dispositif important…", envoie Catherine quelques minutes plus tard. "La Police a fait évacuer le métro ligne 6 à la gare du Midi", indique de son côté Giuseppe.

Lourdement armés

Sur une vidéo, on voit deux personnes, armées lourdement, sortir de la station de métro Clémenceau. Elles sont équipées d'armes automatiques qui ressemblent à des Kalachnikov. Une seule des deux personnes tire, mais on ne voit pas vers quoi ou vers qui.

Les deux individus courent ensuite vers l'intérieur de la station Clémenceau. Ils sont toujours activement recherchés par la police. "A ce stade, personne n'a encore été interpellé, mais l'enquête se poursuit", assure le parquet. "Il n'y aucune indication de mobile terroriste à cette fusillade", rajoute-t-il.

Une cellule de crise s'est tenue toute la matinée à la maison communale d'Anderlecht. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, a quitté mercredi la Chambre pour se rendre à Anderlecht et suivre avec le bourgmestre et les autorités compétentes la situation.

Un poste de commandement a été établi par les forces de l'ordre. Les forces d'intervention spéciales de la police fédérale sont descendues sur place. Les pompiers de Bruxelles sont aussi venus, équipés d'un chariot pour aller sur les rails de métro et d'une civière. Ils sont descendus sur les rails, mais n'ont remonté personne sur la civière.

Trafic des métros et trams interrompu

De son côté, la STIB a interrompu "sur ordre de la police" le trafic des lignes de métros 2 et 6 entre les arrêts Trône et Gare de l'Ouest, ainsi que les lignes de tram 4 et 10 entre Gare du Nord et Churchill, et les lignes 51 et 82 entre Porte d'Anderlecht et Gare du Midi.