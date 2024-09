Dernier jour pour les candidats potentiels d'Audi Brussels: direction et syndicats espèrent au moins 20 dossiers

C'est aujourd'hui le dernier jour pour les candidats potentiels de l'usine Audi à Bruxelles. Le groupe automobile arrête la production et recherches des repreneurs pour utiliser le site. Beaucoup de rumeurs ont circulé, beaucoup de fausses pistes aussi.

En clair, on ne sait pas qui déposera une offre jusqu'à ce soir minuit sur le bureau de la direction. Les syndicats comme la direction espèrent en découvrir au moins 20, mais rien n'est moins sûr puisque pour trouver ses investisseurs la direction fait du lobbying, c'est-à-dire qu'elle va elle-même toquer aux portes des investisseurs et non l'inverse.

Et cela, pour les partenaires sociaux, c'est plutôt mauvais signe. Les options de reprise de l'usine pourraient être plus limitées que prévues.

En parallèle, un groupe de travail qui rassemble direction, syndicats et experts économiques se tient ce lundi. Elle concerne toute autre chose : ses projets alternatifs envisagés par le groupe Audi pour garder l'usine de Forest en son sein. En clair lui attribuer d'autres activités qui pourraient être utiles au groupe.