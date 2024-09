Polémique autour du match Belgique-Israël: "On a un agenda démentiel, on a besoin de la police", souligne Philippe Close

Interrogé sur cette affaire, l'actuel bourgmestre (PS) souligne que le jeu "s'est joué à huis clos" et précise que Bruxelles a en ce moment "un agenda absolument démentiel". "Vendredi, on reçoit le Pape, c'est une visite d'État extrêmement importante, on a des sommets européens tout le temps, et à un moment donné, on a aussi besoin de notre police pour travailler dans nos quartiers", poursuit Philippe Close. Il évoque là le trafic de drogue face auquel la capitale est confrontée et "sur lequel on a une politique très dure". "Il faut pouvoir faire des choix", affirme le bourgmestre.

"La bonne décision"

En raison des tensions actuelles au Moyen-Orient et aux réactions qui pullulent partout dans le monde, ce match "se serait de toute façon déroulé à huis clos". "Je pense qu'on a pris la bonne décision", rappelle-t-il. Un choix que le PTB semble également approuver. "Je pense qu'effectivement, c'est une bonne décision de dire un match qui se déroule et qui fait jouer un État qui est en train de commettre un génocide en Palestine contre le peuple de Gaza, que c'est une bonne décision de dire 'On ne le fait pas ici", exprime Bruno Bauwens.

Dans l'émission "Dans ma commune", diffusée sur RTL tvi, tout le monde n'est pas de cet avis. "Moi, j'aime Bruxelles, et je veux que les Bruxellois soient fiers d'être bruxellois, et je pense que là, clairement, on n'était pas très fiers", lance David Weytsman, MR (député régional bruxellois, député à la Fédération Wallonie Bruxelles et candidat bourgmestre à la ville de Bruxelles). "Cette ville doit être en capacité de pouvoir accueillir tous les matchs, tous les événements internationaux", indique-t-il. "Il faut aussi que cette ville soit plus accueillante, plus propre, plus sûre, et on voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si on n'a pas un collège qui est à la hauteur de ces événements, malheureusement, alors on n'est pas la capitale de la Belgique."

Le stade Roi Baudouin capable d'accueillir?

Pour Benoît Hellings, candidat ECOLO à la commune et actuel premier échevin de la ville de Bruxelles chargé du Climat et des Sports, nul doute. "Le stade Roi Baudouin est rénové, il pourra accueillir le Pape, il pourra accueillir l'Union Saint-Gilloise, qui va jouer contre l'AS Roma à Bruxelles, et ça, c'est possible parce que le stade a été rénové", relate-il. "Quand nous avons récupéré le stade il y a six ans, quand les libéraux le géraient, le stade était dans un état de décrépitude avancée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas."

Pour rappel, le bâtiment a reçu 17 concerts en six ans, 47 matchs des Diables Rouges, et bientôt le Pape.