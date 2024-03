Des activistes bloquent l'ouverture du sommet et dénoncent "un conte de fées nucléaire"

Le sommet est organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en collaboration avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Différents chefs d'État et leaders de l'industrie nucléaire y sont réunis pour réfléchir à des moyens de tripler la capacité atomique mondiale au cours des 26 prochaines années. Cette cible avait été fixée lors de la COP28 à Dubaï en décembre 2023, pour contribuer à atteindre l'objectif de zéro émissions nettes de CO2 d'ici 2050.

"'Le nouveau nucléaire', qu'il s'agisse de grands réacteurs ou de petits réacteurs modulaires SMR, qui sont notamment prônés par le gouvernement belge, est le plus mauvais choix possible pour un avenir décarboné", regrette Greenpeace Belgique. "Pourquoi perdre autant de temps et d'argent dans un nucléaire fantasmé, alors que les gouvernements peuvent atteindre leurs objectifs climatiques et énergétiques grâce aux économies d'énergie et aux renouvelables ?"