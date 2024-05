Des centaines de personnes marchent à Bruxelles pour la régularisation des sans-papiers

Des centaines de personnes - 350 selon la police, 600 selon les organisateurs - ont défilé dans les rues de la capitale pour réclamer la "régularisation des personnes sans-papiers". Coup d'envoi d'une campagne de sensibilisation, "Opération régularisation", la marche entendait remettre ledit sujet au centre des préoccupations sociales et politiques.

L'objectif de la manifestation se voulait clair: réclamer la régularisation nécessaire "de toutes les personnes non-régularisées (dites sans-papiers)" et remettre la question de la régularisation "au centre des préoccupations sociales et politiques", ont expliqué les organisateurs de l'Opération régularisation, une campagne lancée par une coalition ""sans étiquette composée de différents collectifs et soutiens, tant régularisés que non-régularisés.

La foule s'est rassemblée dès 14h00 sur la place Rogier, avant de se mettre en route vers le siège du PS/ Vooruit. "Stop aux centres fermés, aux expulsions et à la criminalisation. À bas Frontex et le racisme d'État", arborait une bannière géante.

"En tant que personnes sans-papiers, au-delà des expulsions à répétition d'habitats collectifs et le non-respect de nos droits fondamentaux, c'est l'ensemble de nos revendications et de nos conditions de vie qui sont invisibilisées. Il est urgent que notre lutte atteigne le reste de la société civile et les classes dirigeantes", a souligné la coalition d'associations.

Les politiques "migratoires "répressives et xénophobes" dont les personnes sans-papiers font l'objet sont pointées du doigt, notamment au vu des deux projets de loi ("Frontex" et la "politique de retour proactif") votés vendredi dernier au Parlement fédéral. Ces lois accentueront "les risques d'arrestation et d'envois en centre fermé", ont déploré les manifestants.

"Nos vies ne sont ni des données statistiques ni des sujets de campagne électorales. Ce sont des réalités matérielles qui nécessitent toute l'attention de la société civile", a conclu Opération régularisation, qui prévoit d'organiser d'autres actions de sensibilisation et mobilisations dans les prochaines semaines.