"Évacuation de la station de métro Clémenceau": des coups de feu entendus à Anderlecht, les auteurs armés en fuite

Des coups de feu ont été entendus près de la gare de Bruxelles-Midi, à la station de métro Clémenceau. Les stations de métro Midi et Clémenceau ont, de ce fait, été évacuées ce mercredi matin. Le ou les auteurs sont armés et ont pris la fuite.

Vous avez été plusieurs à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous informer d'une évacuation en cours à la gare du Midi, à Bruxelles. Informations prises auprès de la zone de police Bruxelles-Midi, celle-ci confirme l'évacuation et indique que "des coups de feu ont eu lieu" à proximité de la station de métro Clémenceau, à Anderlecht. Pas de victimes.

"Évacuation de la station de métro gare du Midi Bruxelles", nous écrit Benoît via le bouton orange Alertez-nous. "Plus de métro à Bruxelles-Midi. Dispositif important…", envoie Catherine quelques minutes plus tard. "La Police a fait évacuer le métro ligne 6 à la gare du Midi", indique de son côté Giuseppe.

Les stations de métro Midi et Clémenceau ont été évacuées car, selon la police, le ou les auteurs auraient pris la fuite par le métro. On ne sait pas encore précisément combien ils sont mais au moins une personne est "armée", précise encore la zone. Cela pourrait être en lien avec un règlement de comptes dans le milieu de la drogue. "Il s'agirait de tirs d'intimidation, les coups de feu ont été tirés en l'air et non vers les gens."

Trafic des métros interrompu

De son côté, la STIB a interrompu "sur ordre de la police" le trafic des lignes de métros 2 et 6 entre Porte de Hal et Gare de l'Ouest, ainsi que les lignes de trams 4 et 10 entre Berkendael et Lemonnier.

"Ces lignes sont coupées depuis 6h30, on ne sait pas pour combien de temps. Mais ça va durer sûrement un petit temps, car la police veut fouiller tout le tunnel", informe Guy Sablon, porte-parole de la STIB.